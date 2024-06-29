Делегацию Беларуси не допустили к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Очередной пример откровенной предвзятости и дискриминации. Свое недоумение по этому поводу выразили в МИД Беларуси. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что такие поступки дискредитируют роль организации и ведут к недееспособности ее механизмов. Парламентская ассамблея ОБСЕ создана для открытого диалога, ценность которого увеличивается в рамках нынешней геополитической нестабильности. Отказ румынской стороны предоставить доступ для участия в заседании стал не только явным шагом к ухудшению отношений между Минском и Бухарестом, но и наглым игнорированием базовых принципов и обязательств организации.