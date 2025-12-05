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Звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет

05 декабря 2025 07:40
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Звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет-0

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава ушел из жизни в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре 4 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Он получил широкую известность благодаря роли колдуна Шан Цзун в Mortal Kombat, а в кино дебютировал в фильме «Последний император», который получил девять Оскаров. 

В последствии Тагава снялся во множестве крупных проектов, включая «Перл-Харбор», «Планету обезьян», «Мемуары гейши» и «47 ронинов», где он часто использовал свои навыки боевых искусств.

Фото: pixabay

# Некролог

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