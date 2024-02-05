Токаев отправил правительство в отставку

Роман Скляр временно возьмет на себя работу премьер-министра. Ранее он занимал должность его первого заместителя. Как отмечают местные СМИ, решение об отставке Кабмина президент утвердил за два дня до расширенного заседания правительства с его участием. Ожидается, что в его ходе будут подведены итоги социально-экономического развития страны за прошедший год, а также обозначены основные задачи на перспективу.