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Токаев отправил правительство в отставку

05 февраля 2024 13:40
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Президент Казахстана отправил правительство в отставку. Причина такого решения Токаева не уточняется. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Токаев отправил правительство в отставку-1

Роман Скляр временно возьмет на себя работу премьер-министра. Ранее он занимал должность его первого заместителя. Как отмечают местные СМИ, решение об отставке Кабмина президент утвердил за два дня до расширенного заседания правительства с его участием. Ожидается, что в его ходе будут подведены итоги социально-экономического развития страны за прошедший год, а также обозначены основные задачи на перспективу.

# Международная политика

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