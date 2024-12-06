Деградация системы Польши! Кто на самом деле управляет властью? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Есть хороший повод вновь поговорить о нашей западной соседке – Польше. Там, похоже, определились основные кандидаты на пост президента этой страны, выборы которого пройдут в следующем году.

Политическая система Польши во многом представляет собой плохую копию двухпартийной американской и британской, где правящая партия «Гражданская коалиция» – это что-то вроде местных «демократов», а правившая недавно, но сейчас «оппозиционная» «Право и справедливость» – это аналог «республиканцев» и «консерваторов». Хотя в народе эти партии называют еще и по-другому: первая – пронемецкая, вторая – проамериканская. Из-за того, что они ориентируются на разные внешние центры силы. Да-да, такая вот суверенная Польша.

От «Гражданской коалиции» выдвигался одиозный министр иностранных дел Радослав Сикорский, но на партийных праймериз, то есть на предварительном смотре кандидатов, он проиграл президенту Варшавы Рафалу Тшасковскому. Почему проиграл? Из-за крайне низкой популярности среди поляков и даже среди актива своей партии. Сикорский слывет агентом влияния сразу нескольких стран: США, Британии, Израиля.

Кстати, на его отрицательную популярность влияет и личная жизнь. Сикорский женат на американке еврейского происхождения Энн Эпплбаум, которая, в свою очередь, известна своими книгами о страшном советском тоталитаризме, которые густо замешаны на русофобии. А в польское общество довольно антисемитское, и Сикорскому постоянно указывали на происхождение его жены – возможной первой леди. Видимо, такая пара оказалась перебором даже для очень толерантной «Гражданской платформы».