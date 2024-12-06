Глава Еврокомиссии заключила торговую сделку с МЕРКОСУР

Глава Еврокомиссии добилась заключения скандальной сделки о свободной торговле с МЕРКОСУР. Против нее бастовали фермеры ряда стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии считают, что после подписания договора на европейский рынок хлынут дешевые овощи из стран Латинской Америки. В результате фермеры ЕС останутся без прибыли, собственная продукция попросту сгниет на складах. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая и дала зеленый свет этому документу, назвала договор амбициозным и сбалансированным. Впереди утверждение сделки в ЕС, но здесь не обойдется без скандалов.