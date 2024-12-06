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Глава Еврокомиссии заключила торговую сделку с МЕРКОСУР

06 декабря 2024 17:55
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Глава Еврокомиссии добилась заключения скандальной сделки о свободной торговле с МЕРКОСУР. Против нее бастовали фермеры ряда стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Еврокомиссии заключила торговую сделку с МЕРКОСУР-2

Аграрии считают, что после подписания договора на европейский рынок хлынут дешевые овощи из стран Латинской Америки. В результате фермеры ЕС останутся без прибыли, собственная продукция попросту сгниет на складах. 

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая и дала зеленый свет этому документу, назвала договор амбициозным и сбалансированным. Впереди утверждение сделки в ЕС, но здесь не обойдется без скандалов.

Глава Еврокомиссии заключила торговую сделку с МЕРКОСУР-4

Сорвать соглашение попытается Франция, самая ярая противница такого сотрудничества. Париж считает, что соглашение не просто ущемляет интересы европейских фермеров, но и подрывает экологические стандарты Евросоюза. Французские власти вслед за своим агросектором опасаются, что из-за океана к ним хлынет не просто дешевая, но еще и некачественная продукция. 

А вот председатель Еврокомиссии, напротив, заявила, что договор создаст огромные возможности для бизнеса. Правда, непонятно, европейского ли. 

Очевидный выгодополучатель сделки – страны МЕРКОСУР. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. Подготовку этого договора они вели на протяжении 25 лет.

# Международная политика

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