Глава Еврокомиссии заключила торговую сделку с МЕРКОСУР

Глава Еврокомиссии добилась заключения скандальной сделки о свободной торговле с МЕРКОСУР. Против нее бастовали фермеры ряда стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Еврокомиссии добилась заключения скандальной сделки о свободной торговле с МЕРКОСУР. Против нее бастовали фермеры ряда стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии считают, что после подписания договора на европейский рынок хлынут дешевые овощи из стран Латинской Америки. В результате фермеры ЕС останутся без прибыли, собственная продукция попросту сгниет на складах.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая и дала зеленый свет этому документу, назвала договор амбициозным и сбалансированным. Впереди утверждение сделки в ЕС, но здесь не обойдется без скандалов.
Сорвать соглашение попытается Франция, самая ярая противница такого сотрудничества. Париж считает, что соглашение не просто ущемляет интересы европейских фермеров, но и подрывает экологические стандарты Евросоюза. Французские власти вслед за своим агросектором опасаются, что из-за океана к ним хлынет не просто дешевая, но еще и некачественная продукция.
А вот председатель Еврокомиссии, напротив, заявила, что договор создаст огромные возможности для бизнеса. Правда, непонятно, европейского ли.
Очевидный выгодополучатель сделки – страны МЕРКОСУР. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. Подготовку этого договора они вели на протяжении 25 лет.