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В Украине начали продавать «президентские» яйца

06 декабря 2024 14:19
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В Украине начали продавать ограниченные партии «президентских» куриных яиц ко Дню Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на народный депутата Алексей Гончаренко.

«Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», – написал он.

Акция вызывает критику отсутствия желания лидера Украины Владимира Зеленского провести демобилизацию. 

Ранее США призвали Украину снизить возраст призыва с 25 до 18 лет из-за дефицита военных. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американским властям нет дела до гибели 18-летних подростков.

# Международная политика

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