Дефицит бюджета в Канаде превысил прогнозы

В Канаде дефицит бюджета. Его размер превышает 43 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом прогноз правительства составлял 28 миллиардов. На этом фоне свой пост покидает министр финансов. Дополнительные расходы ждут государственную казну на укрепление границы в связи с угрозами избранного президента США Дональда Трампа ввести высокие тарифы на канадские товары.