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Дефицит бюджета в Канаде превысил прогнозы

18 декабря 2024 07:20
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В Канаде дефицит бюджета. Его размер превышает 43 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета в Канаде превысил прогнозы-2

При этом прогноз правительства составлял 28 миллиардов. На этом фоне свой пост покидает министр финансов. Дополнительные расходы ждут государственную казну на укрепление границы в связи с угрозами избранного президента США Дональда Трампа ввести высокие тарифы на канадские товары.

# Экономический кризис

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