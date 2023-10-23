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В Германии создадут партию, выступающую против антироссийских санкций

23 октября 2023 10:56
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Политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в поставках военной техники Украине и санкциях против России, вышла из «Левых» и создаст собственную партию «за здравомыслие и справедливость». Об этом пишет РИА Новости.

Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции нового политсоюза. Уточняется, что они стремятся восполнить этот пробел, поскольку многие люди потеряли доверие к политике и не чувствуют себя представленными ни одной из существующих партий. Вагенкнехт и ее соратники хотят устранить этот пробел в немецкой партийной системе.

Вагенкнехт подвергает критике нынешнее правительство Германии за стремление вступить в один из формирующихся геополитических блоков и за то, что оно перекладывает вину на внешний курс страны.

Она считает, что правительство больше не ориентируется на медиацию, дипломатию и взаимное уважение сторон, а вместо этого выставляет свои Вооруженные силы для принятия участия в большем количестве конфликтов в мире. По ее словам, Германии нужна партия, которая бы последовательно выступала за дипломатию и решение конфликтных ситуаций за столом переговоров.

# Международная политика

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