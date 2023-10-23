Песков прокомментировал заявление Байдена о необходимости нового мирового порядка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддерживает заявление американского президента Джо Байдена о потребности в создании нового мирового порядка. Об этом пишет РИА Новости.

Однако он выразил сомнения в способностях США создать подобный порядок, так как они всегда стремятся к созданию мира, сосредоточенного вокруг себя. Песков добавил, что новый мировой порядок должен основываться на нормах международного права, взаимоуважении и невмешательстве во внутреннюю жизнь друг друга. Он также заметил, что мир больше не будет вращаться вокруг США.