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Песков прокомментировал заявление Байдена о необходимости нового мирового порядка

23 октября 2023 10:27
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддерживает заявление американского президента Джо Байдена о потребности в создании нового мирового порядка. Об этом пишет РИА Новости.

Однако он выразил сомнения в способностях США создать подобный порядок, так как они всегда стремятся к созданию мира, сосредоточенного вокруг себя. Песков добавил, что новый мировой порядок должен основываться на нормах международного права, взаимоуважении и невмешательстве во внутреннюю жизнь друг друга. Он также заметил, что мир больше не будет вращаться вокруг США.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Джо Байден

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