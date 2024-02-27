Американский танк Abrams впервые уничтожен в зоне СВО

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российскими военнослужащими был подбит первый танк Abrams, который ВСУ применили в районе Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости.

Это может быть тот же танк, который был показан ВСУ в своем агитационном ролике перед взятием Авдеевки. Гагин также добавил, что любая зарубежная военная техника уязвима и что новые поставки оружия Киеву будут ликвидированы, как и прежние. В Кремле также подтвердили, что танки Abrams, поставляемые в Украину, будут уничтожаться, как и другая западная техника.