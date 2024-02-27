Прямой эфир

Американский танк Abrams впервые уничтожен в зоне СВО

27 февраля 2024 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российскими военнослужащими был подбит первый танк Abrams, который ВСУ применили в районе Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости.

Это может быть тот же танк, который был показан ВСУ в своем агитационном ролике перед взятием Авдеевки. Гагин также добавил, что любая зарубежная военная техника уязвима и что новые поставки оружия Киеву будут ликвидированы, как и прежние. В Кремле также подтвердили, что танки Abrams, поставляемые в Украину, будут уничтожаться, как и другая западная техника.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
В Венгрии избрали нового президента
27 февраля 2024 09:38

В Венгрии избрали нового президента

Макрон не исключил возможности отправки войск Запада в Украину
27 февраля 2024 09:26

Макрон не исключил возможности отправки войск Запада в Украину

Байден хочет скорейшего перемирия в Газе
27 февраля 2024 09:02

Байден хочет скорейшего перемирия в Газе