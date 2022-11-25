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Дальнобойщики и фермеры устроили забастовку в Перу

25 ноября 2022 09:05
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Новости Перу. В Перу не утихают протесты, участники которых недовольны высокими ценами на газ и нехваткой удобрений. Забастовку продолжают фермеры и водители грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальнобойщики и фермеры устроили забастовку в Перу-1

Уже третий день они блокируют дороги, в основном в центральных и южных регионах страны. В результате приостановлена работа главного порта Перу, нарушен импорт и экспорт товаров.

Напомним, это уже не первая попытка местных фермеров таким образом привлечь внимание правительства к проблемам. Ранее они уже бастовали с требованием улучшить условия труда.

# Акции протеста # Фотофакт

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