Даллас затопило за несколько часов, дороги и мосты разрушаются. Америку и Мексику заливают дожди

В то время как Европа изнывает от жары, американский континент заливают дожди. В Техасе буквально за несколько часов под водой оказался крупнейший город штата – Даллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затопленными оказались улицы, первые этажи домов и многочисленные магазины и кафе. Шоссе оказались заблокированы застрявшими в воде легковушками и грузовиками. Сильные ливни вызвали транспортный хаос и на северо-западе Мексики. Там вышедшие из берегов реки снесли несколько мостов и разрушили дороги. Местные власти сообщили об одном погибшем. Сейчас экстренные службы расчищают дороги от завалов и грязи, стараясь как можно скорее восстановить движение.