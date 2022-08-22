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Даллас затопило за несколько часов, дороги и мосты разрушаются. Америку и Мексику заливают дожди

22 августа 2022 16:02
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В то время как Европа изнывает от жары, американский континент заливают дожди. В Техасе буквально за несколько часов под водой оказался крупнейший город штата – Даллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даллас затопило за несколько часов, дороги и мосты разрушаются. Америку и Мексику заливают дожди-1

Затопленными оказались улицы, первые этажи домов и многочисленные магазины и кафе. Шоссе оказались заблокированы застрявшими в воде легковушками и грузовиками. Сильные ливни вызвали транспортный хаос и на северо-западе Мексики. Там вышедшие из берегов реки снесли несколько мостов и разрушили дороги. Местные власти сообщили об одном погибшем. Сейчас экстренные службы расчищают дороги от завалов и грязи, стараясь как можно скорее восстановить движение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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