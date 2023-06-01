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Дайверы на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане собрали много мусора. Водоём считался одним из самых чистых

01 июня 2023 17:29
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Новости Кыргызстана. Неприятный урожай собрали дайверы на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда-то оно было одним из самых чистых в мире, но вот уже несколько лет в нем много пластика и другого мусора. Очищают озеро добровольцы. С 2015 года аквалангисты не просто собирают отходы, но и снимают видеоролики, чтобы привлечь внимание к проблеме. Так дайверы надеются наглядно продемонстрировать людям, к чему приводит их безответственное отношение к природе.

Дайверы на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане собрали много мусора. Водоём считался одним из самых чистых-1

Анвар Шамсутдинов, дайвер:
Надо с нашим народом говорить, убеждать, чтобы каждый со своей стороны доносил до людей, что это наш мусор.

Дайверы на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане собрали много мусора. Водоём считался одним из самых чистых-4

Иссык-Куль входит в тридцатку самых крупных по площади озер мира. И скоро там снова будет много туристов, надеются местные. А пока дайверы отвозят собранный мусор село Ак-Суу, где два года назад открылся завод по переработке вторсырья.

# Экология # Фотофакт

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