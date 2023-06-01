Дайверы на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане собрали много мусора. Водоём считался одним из самых чистых

Новости Кыргызстана. Неприятный урожай собрали дайверы на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда-то оно было одним из самых чистых в мире, но вот уже несколько лет в нем много пластика и другого мусора. Очищают озеро добровольцы. С 2015 года аквалангисты не просто собирают отходы, но и снимают видеоролики, чтобы привлечь внимание к проблеме. Так дайверы надеются наглядно продемонстрировать людям, к чему приводит их безответственное отношение к природе.