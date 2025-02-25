Daily Express: Трамп унизил Макрона, усадив на край стола на саммите G7

Американский президент Дональд Трамп принизил французского лидера Эммануэля Макрона во время визита в Белый дом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Daily Express.
Во время проведения видеоконференции G7 Макрона попросили сесть у края стола, в тот момент как Трамп сидел в центре в удобном кресле.
В США Макрон прибыл, чтобы уговорить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине, но был встречен холодным приемом: Трамп не приветствовал его по прибытии, и французскому лидеру пришлось входить в Белый дом в одиночестве. Позже в Вашингтон с аналогичными целями прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.