Daily Express: Трамп унизил Макрона, усадив на край стола на саммите G7

Американский президент Дональд Трамп принизил французского лидера Эммануэля Макрона во время визита в Белый дом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Daily Express.

Во время проведения видеоконференции G7 Макрона попросили сесть у края стола, в тот момент как Трамп сидел в центре в удобном кресле.