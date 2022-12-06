Cтол на 3 000 долларов накрыли для обезьян в Таиланде

В одним из старейших городов Таиланда Лопбури устроили необычный праздник. У стен самой известной достопримечательности Пхра Пранг Сам Йот, руин храма в кхмерском стиле, щедро угощали его обитателей. Застолье для 4 000 макак накрыл местный бизнесмен. Все ради удовольствия туристов.

Яна Трайфт и Том Кроули, туристы из США:

Моему мужу так нравятся обезьяны, что встреча с ними была одним из главных ожиданий от поездки в Таиланд. И поэтому, когда мы узнали, что организуют такой фестиваль, не пропустили. Это просто потрясающе, это такое благословение и большая честь быть в состоянии помочь упорядочить фрукты. И это было так здорово, как обезьяны получили его. Это было прекрасно.

Фруктов и сладостей на стол нарезали с достатком. Застолье обошлось организаторам где-то в 3 000 долларов.

Енгьют Китваттананусорн, организатор:

Среди фруктов, которые мы привезли сюда, изюминкой всего этого и любимыми обезьянами являются дурианы, вишни, которые стоят по 20 долларов за кило. Ну любят они дорогие фрукты и ягоды, чернику, например.