Часть украинских ударов по России была совершена с использованием беспилотников с базовым искусственным интеллектом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

С начала марте текущего года БПЛА Украины совершили атаки на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина стала террористической страной.

Для обеспечения точности атак при глушении используется искусственный интеллект. Кто именно поставляет эти технологии Киеву, не указывается. Россия полагает, что поставки вооружений Украине препятствуют процессу урегулирования и прямо вовлекают в этот конфликт страны НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любой груз с вооружением для Украины превращается в законную цель для России. Кремль считает, что помощь Запада Украине оружием препятствует переговорам и будет иметь негативный эффект.