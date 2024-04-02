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Внедорожник протаранил ворота офиса ФБР в Атланте

02 апреля 2024 11:14
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Чрезвычайное происшествие в американском городе Атланта. Там автомобиль на полной скорости протаранил ворота местной штаб-квартиры ФБР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедорожник протаранил ворота офиса ФБР в Атланте-1

Попытка проникнуть на его территорию не увенчалась успехом. Помог специальный защитный барьер. Затем водитель вышел из своего внедорожника и попытался пробежать внутрь мимо ворот, но был схвачен подоспевшими сотрудниками охраны.

Внедорожник протаранил ворота офиса ФБР в Атланте-4

Пит Эллис, официальный представитель ФБР в Атланте (США):
Пострадавших нет. Агенты и специалисты по взрывотехнике проверили автомобиль в качестве меры предосторожности в рамках наших стандартных оперативных процедур. На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации, поскольку расследование продолжается.

Пока нет никакой информации о мотивах мужчины. Как сообщается, его доставили в больницу для обследования. Следователи выясняют, можно ли это происшествие рассматривать как попытку теракта. Правда, при осмотре машины и самого подозреваемого не было найдено ни взрывчатки, ни оружия.

# Авария # Новости США

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