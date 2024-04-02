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Только восемь процентов граждан Украины готовы сражаться в рядах ВСУ

02 апреля 2024 11:04
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Около 8 процентов жителей Украины готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины и пойти на фронт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента международного института социологии Владимира Паниотто.

Он также добавил, что множество украинцев согласны материально помогать армии или стать волонтерами.

С февраля 2022 года в Украине проходит всеобщая мобилизация, вызвавшая много скандалов и усиление общественных споров. Несмотря на это, власти Украины стремятся активизировать мобилизацию.
 
В декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВС планирует привлечь еще 500 000 человек. В Верховной раде был одобрен проект закона об ужесточении мобилизации, который вызвал критику в обществе.

# Международная политика

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