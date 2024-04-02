Прямой эфир

В Кремле заявили о продолжении террористической активности Киева

02 апреля 2024 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военные России пытаются не допустить возможность атак на объекты РФ со стороны Киева, продолжающего террористические действия. Об этом пишет ТАСС.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность», – заявил он.

Этот комментарий был дан в связи с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

При этом Песков отметил, что главная задача военных – минимизировать эту угрозу и в конечном счете полностью ее ликвидировать. От других комментариев он отказался, указав, что этот вопрос стоит обсудить с Министерством обороны и спецслужбами, которые противодействуют действиям Киева.

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Бывший советник Зеленского арестован в Украине по подозрению в коррупции
02 апреля 2024 10:48

Бывший советник Зеленского арестован в Украине по подозрению в коррупции

Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих с января
02 апреля 2024 10:40

Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих с января

Сотрудники гуманитарной организации погибли при ударе Израиля по сектору Газа
02 апреля 2024 10:33

Сотрудники гуманитарной организации погибли при ударе Израиля по сектору Газа