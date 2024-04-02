В Кремле заявили о продолжении террористической активности Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военные России пытаются не допустить возможность атак на объекты РФ со стороны Киева, продолжающего террористические действия. Об этом пишет ТАСС.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность», – заявил он.

Этот комментарий был дан в связи с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

При этом Песков отметил, что главная задача военных – минимизировать эту угрозу и в конечном счете полностью ее ликвидировать. От других комментариев он отказался, указав, что этот вопрос стоит обсудить с Министерством обороны и спецслужбами, которые противодействуют действиям Киева.