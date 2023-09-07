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CNN: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году

07 сентября 2023 13:52
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Илон Маск ограничил работу спутникового интернета Starlink недалеко от Крыма, что повлекло срыв атаки с украинской стороны на ВМФ России. Об этом упоминается в биографии американского бизнесмена, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что биографию Маска, которую написал Уолтер Айзексон, публика сможет увидеть уже 12 сентября текущего года. Ранее автор являл миру биографии основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.

Телеканал привел отрывок из нового творения, который касается срыва атаки на военно-морской российский флот. Автор пишет, что бизнесмен целенаправленно и тайно дал указание своим сотрудникам вырубить интернет в зоне полуострова Крым, после чего украинские дроны со взрывчаткой потеряли связь и их вынесло на берег. Маск был обеспокоен, что в ответ на такое нападение РФ могла дать ответ ядерным ударом, передает CNN.

В феврале Маск сообщал, что не позволит использовать спутники для эскалации конфликта, который может закончиться третьей мировой.

# Международная политика # Илон Маск

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