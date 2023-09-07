В Ленинградской области фура наехала на группу велосипедистов, среди них дети 14 лет и тренер

Новости России. Страшная авария произошла в Ленинградской области России. Фура наехала на велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Страшная авария произошла в Ленинградской области России. Фура наехала на велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два человека погибли, 10 пострадали. Среди них дети 14-15 лет и сопровождающий тренер. Некоторые доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Участниками ДТП стали спортсмены из школы олимпийского резерва. Против водителя фуры возбуждено уголовное дело. Также известно, что у тренера не было разрешения выезжать на трассу. Сейчас он находится в больнице.