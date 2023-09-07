В администрации Байдена считают, что контрнаступление ВСУ завершится через семь недель

Украинское контрнаступление продлится еще шесть-семь недель. Такую информацию сообщает The Economist, ссылаясь на представителя администрации лидера США, пишет ТАСС.

В статье отмечается, что в Америке есть разногласия по части того, какого прогресса украинская сторона все же сможет достичь за это время. Есть мнения сотрудников американской разведки, что Киев направил в боевую зону большую часть своих резервов до того момента, как ВСУ смогли преодолеть хотя бы вторую линию обороны РФ, потому добиться успеха уже не получится.

The Economist также приводит высказывания директора управления по анализу Разведывательного управления Минобороны Штатов Трента Мола, который считает, что у Киева якобы есть возможность на уровне 40-50 процентов преодолеть все линии российской обороны к концу года. Но он также обращает внимание, что недостаток боеприпасов и погодные условия могут стать серьезным препятствием. Мол отмечает, что американские и украинские чиновники сразу не смогли оценить глубину оборонительных позиций с российской стороны.

Как сообщалось, контрнаступательную операцию ВСУ начали 4 июня сразу на нескольких направлениях. По сообщениям оборонного ведомства РФ, за это время украинская сторона лишилась свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.