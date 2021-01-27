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Циклон «Ларс» обрушился на Украину и Польшу: последствия стихии

27 января 2021 12:19
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Страны восточной Европы под ударом стихии: в результате разгула мощного циклона «Ларс» в Украине обесточены 117 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон «Ларс» обрушился на Украину и Польшу: последствия стихии-1

На пять областей страны обрушился мокрый снег, дождь и сильный ветер. В восстановительных работах задействованы несколько бригад специалистов.  

Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном

Циклон «Ларс» обрушился на Украину и Польшу: последствия стихии-4

Масштабный блэкаут произошел и на востоке Польши. Стихия оставила без электричества более 80 тысяч жителей. За сутки в спасательную службу поступило свыше 600 звонков. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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