Циклон «Ларс» обрушился на Украину и Польшу: последствия стихии

Страны восточной Европы под ударом стихии: в результате разгула мощного циклона «Ларс» в Украине обесточены 117 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны восточной Европы под ударом стихии: в результате разгула мощного циклона «Ларс» в Украине обесточены 117 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На пять областей страны обрушился мокрый снег, дождь и сильный ветер. В восстановительных работах задействованы несколько бригад специалистов.
Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном
Масштабный блэкаут произошел и на востоке Польши. Стихия оставила без электричества более 80 тысяч жителей. За сутки в спасательную службу поступило свыше 600 звонков. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.