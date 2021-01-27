В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек

Пандемия преодолела новый рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коронавирусом заражены более 100 миллионов жителей планеты. Тройка антилидеров по числу заболевших остается неизменной: США, Индия, Бразилия.