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В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек

27 января 2021 08:59
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Пандемия преодолела новый рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коронавирусом заражены более 100 миллионов жителей планеты.

Тройка антилидеров по числу заболевших остается неизменной: США, Индия, Бразилия.

В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек-1

Сложная эпидобстановка наблюдается в Великобритании. Количество умерших от COVID-19 в королевстве превысило 100 тысяч. Таким образом, Великобритания стала первой страной в Европе и пятой в мире, преодолевшей эту отметку. Опасаясь новых штаммов коронавируса, британские власти намерены ввести обязательный карантин для гостей из 30 стран. Приезжие должны будут самоизолироваться в гостиницах.  

В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек-4

В Перу, между тем, возвращаются к строгому карантину. Ограничительные меры вводят в столице и 9 регионах страны. Новые правила будут действовать с 31 января по 14 февраля.  

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# Коронавирус # Фотофакт

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