Прямой эфир

Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты

27 января 2021 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. Война против карантина продолжается. В Нидерландах противники ограничительных мер устроили новые погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незаконные акции прошли в нескольких городах страны.  

Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты-1

В Амстердаме демонстранты забросали правоохранителей камнями и петардами. В результате поджога взорвался грузовой автомобиль.  

Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты-4

Для разгона толпы потребовалась помощь спецназа. Несколько человек задержаны. Волна арестов прокатилась и по Роттердаму. За отказ подчиняться требованиям полицейских и вандализм в участки попали более 30 человек.  

Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты-7

Протесты в Нидерландах не утихают уже четыре дня. Возмущение жителей вызвал комендантский час, а также другие меры, введенные из-за пандемии.  

«Это преступное насилие». Власти Нидерландов прокомментировали массовые беспорядки в стране

Власти страны резко осуждают действия демонстрантов. Однако несмотря на такое активное сопротивление людей, карантинные ограничения отменять не намерены.  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека
27 января 2021 08:22

За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека

Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары
27 января 2021 07:22

Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары

Дональд Трамп открыл «офис бывшего президента». И вот зачем
27 января 2021 07:11

Дональд Трамп открыл «офис бывшего президента». И вот зачем