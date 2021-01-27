Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты

Новости Нидерландов. Война против карантина продолжается. В Нидерландах противники ограничительных мер устроили новые погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незаконные акции прошли в нескольких городах страны.

В Амстердаме демонстранты забросали правоохранителей камнями и петардами. В результате поджога взорвался грузовой автомобиль.

Для разгона толпы потребовалась помощь спецназа. Несколько человек задержаны. Волна арестов прокатилась и по Роттердаму. За отказ подчиняться требованиям полицейских и вандализм в участки попали более 30 человек.

Протесты в Нидерландах не утихают уже четыре дня. Возмущение жителей вызвал комендантский час, а также другие меры, введенные из-за пандемии.

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Власти страны резко осуждают действия демонстрантов. Однако несмотря на такое активное сопротивление людей, карантинные ограничения отменять не намерены.