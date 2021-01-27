Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном

В американском штате Алабама устраняют разрушительные последствия торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвой разгула стихии стал один человек, еще более 30 пострадали. Парень погиб, когда вместе с семьей прятался от непогоды в подвале. На дом упало дерево, произошло обрушение, люди оказались в ловушке под обломками.
Торнадо разрушил десятки жилых домов и повредил автомобили. Движение в ряде районов заблокировано. Пострадавшие находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии.
Ликвидируют последствия разгула стихии и на востоке Польши. Циклон «Ларс» оставил без электричества более 80 тысяч жителей. За сутки в спасательную службу поступило свыше 600 звонков. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.