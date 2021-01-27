Прямой эфир

Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном

27 января 2021 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В американском штате Алабама устраняют разрушительные последствия торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Жертвой разгула стихии стал один человек, еще более 30 пострадали. Парень погиб, когда вместе с семьей прятался от непогоды в подвале. На дом упало дерево, произошло обрушение, люди оказались в ловушке под обломками.  

Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном-1

Торнадо разрушил десятки жилых домов и повредил автомобили. Движение в ряде районов заблокировано. Пострадавшие находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии.  

Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном-4

Ликвидируют последствия разгула стихии и на востоке Польши. Циклон «Ларс» оставил без электричества более 80 тысяч жителей. За сутки в спасательную службу поступило свыше 600 звонков. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек
27 января 2021 08:59

В мире коронавирусом заражены более 100 миллионов человек

Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты
27 января 2021 08:33

Взорвали грузовик, забросали полицию петардами. В Нидерландах не утихают протесты

За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека
27 января 2021 08:22

За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека