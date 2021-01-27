Разгул стихии. В США устраняют последствия торнадо, в Польше борются со снежным циклоном

В американском штате Алабама устраняют разрушительные последствия торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвой разгула стихии стал один человек, еще более 30 пострадали. Парень погиб, когда вместе с семьей прятался от непогоды в подвале. На дом упало дерево, произошло обрушение, люди оказались в ловушке под обломками.