Циклон из Румынии достиг Украины: в Одессе пронесся смерч

Новости Украины. Разгул стихии в Украине. Больше всего пострадали Одесская и Кировоградская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне там прошли ливни с грозами и сильным ветром.
Новости Украины. Разгул стихии в Украине. Больше всего пострадали Одесская и Кировоградская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне там прошли ливни с грозами и сильным ветром.
В результате непогоды без света остались около 40 населенных пунктов. В Одессе пронесся смерч. Трассы и тротуары затопило, повалились деревья.
В центре города поток воды снес десятки припаркованных машин, сорвал асфальтовое покрытие и люки, повредил ливневый коллектор. Остановился общественный транспорт.
По словам синоптиков, непогоду принес циклон из Румынии. Новый удар стихии ожидают ближайшей ночью.