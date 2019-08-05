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Циклон из Румынии достиг Украины: в Одессе пронесся смерч

05 августа 2019 09:14
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Новости Украины. Разгул стихии в Украине. Больше всего пострадали Одесская и Кировоградская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне там прошли ливни с грозами и сильным ветром.

Циклон из Румынии достиг Украины: в Одессе пронесся смерч-1

В результате непогоды без света остались около 40 населенных пунктов. В Одессе пронесся смерч. Трассы и тротуары затопило, повалились деревья.

Циклон из Румынии достиг Украины: в Одессе пронесся смерч-4

В центре города поток воды снес десятки припаркованных машин, сорвал асфальтовое покрытие и люки, повредил ливневый коллектор. Остановился общественный транспорт.

Циклон из Румынии достиг Украины: в Одессе пронесся смерч-7

По словам синоптиков, непогоду принес циклон из Румынии. Новый удар стихии ожидают ближайшей ночью.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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