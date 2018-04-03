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Таксы на кружках, открытках: в Германии открылась выставка, посвящённая этим собакам

03 апреля 2018 09:02
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Новости Германии. В городе Пассау открылась первая в мире выставка, посвящённая таксам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таксы на кружках, открытках: в Германии открылась выставка, посвящённая этим собакам-1

Таксы на кружках, открытках: в Германии открылась выставка, посвящённая этим собакам-3

Уникальную коллекцию, которая насчитывает 2 тысячи экспонатов, создатели музея собирали по всей стране. Здесь можно встретить кружки, статуэтки, фото, почтовые открытки и многие другие вещи, изображающие немецких охотничьих собак.

Посетить музей может любой желающий совершенно бесплатно.

# Домашние животные # Фотофакт

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