Таксы на кружках, открытках: в Германии открылась выставка, посвящённая этим собакам

Новости Германии. В городе Пассау открылась первая в мире выставка, посвящённая таксам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В городе Пассау открылась первая в мире выставка, посвящённая таксам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальную коллекцию, которая насчитывает 2 тысячи экспонатов, создатели музея собирали по всей стране. Здесь можно встретить кружки, статуэтки, фото, почтовые открытки и многие другие вещи, изображающие немецких охотничьих собак.
Посетить музей может любой желающий совершенно бесплатно.