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Чёрная метка от Китая? Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву

17 декабря 2021 19:30
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Литва не учится на ошибках и теперь. В том числе из-за финансовых проблем предприятия вынуждены увольнять сотрудников. Под сокращение уже попали минимум 20 человек, работавших в Клайпедском порту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чёрная метка от Китая? Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву -1

Все это происходит на фоне сдерживания транзита белорусских грузов. Минтранспорта Литвы подготовило законопроект, который запрещает ввоз товаров из Беларуси. Тем временем Китай наказывает Литву за неразумное экономическое поведение. За действия в отношении нашей страны Вильнюс получил черную метку от КНР. 

Чёрная метка от Китая? Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву -4

Официальный Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву на два месяца. Сейчас в Китае застряли литовские товары на сумму около 10 миллионов евро. Импортеры жалуются, что не могут получить заказанное, а 140 литовских компаний переживают, что стало с их продукцией, которую они отправили в КНР. Аналитики говорят, что так Китай наглядно демонстрирует, что новый Шелковый путь может запросто обойти территорию Литвы и это будет даже выгоднее, чем транзит через нее.  

# Международная политика # Фотофакт

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