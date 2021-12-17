Чёрная метка от Китая? Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву

Литва не учится на ошибках и теперь. В том числе из-за финансовых проблем предприятия вынуждены увольнять сотрудников. Под сокращение уже попали минимум 20 человек, работавших в Клайпедском порту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это происходит на фоне сдерживания транзита белорусских грузов. Минтранспорта Литвы подготовило законопроект, который запрещает ввоз товаров из Беларуси. Тем временем Китай наказывает Литву за неразумное экономическое поведение. За действия в отношении нашей страны Вильнюс получил черную метку от КНР.

Официальный Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву на два месяца. Сейчас в Китае застряли литовские товары на сумму около 10 миллионов евро. Импортеры жалуются, что не могут получить заказанное, а 140 литовских компаний переживают, что стало с их продукцией, которую они отправили в КНР. Аналитики говорят, что так Китай наглядно демонстрирует, что новый Шелковый путь может запросто обойти территорию Литвы и это будет даже выгоднее, чем транзит через нее.