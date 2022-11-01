У греческого острова затонуло судно с 68 мигрантами

Новости Греции. Береговая охрана Греции проводит крупную операцию по поиску и спасению мигрантов с затонувшего у острова Эвбея судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им удалось найти девять человек, которые смогли самостоятельно добраться до суши. Они рассказали, что в момент крушения на борту находились 68 пассажиров, которые хотели добраться из Турции в Грецию. В поисках остальных задействованы вертолет, два корабля и катер. Причиной крушения судна стал сильный шторм.