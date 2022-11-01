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У греческого острова затонуло судно с 68 мигрантами

01 ноября 2022 14:26
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Новости Греции. Береговая охрана Греции проводит крупную операцию по поиску и спасению мигрантов с затонувшего у острова Эвбея судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У греческого острова затонуло судно с 68 мигрантами-1

Им удалось найти девять человек, которые смогли самостоятельно добраться до суши. Они рассказали, что в момент крушения на борту находились 68 пассажиров, которые хотели добраться из Турции в Грецию. В поисках остальных задействованы вертолет, два корабля и катер. Причиной крушения судна стал сильный шторм.

# Утопления # Новости Греции # Фотофакт

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