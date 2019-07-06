«Что такое коньяк? Это хай-тек». Президент Армении рассказал, каким видит сельское хозяйство

Как увеличить товарооборот Беларуси и Армении? Своё мнение Армен Саркисян высказал в интервью программе «Неделя» . В числе потенциальных направлений он назвал новые технологии, а также пищевой сектор.

Армен Саркисян, президент Республики Армения:

Армения – маленькая страна, но у неё есть определённые пищевые продукты сельскохозяйственные, которые имеют высокое качество. Соответственно, занимают определённое место на рынке. Не хочу говорить о многих вещах. Могу привести пример армянского коньяка, который знают все. Что такое коньяк? Это хай-тек. Является хай-теком в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, потому что, всё-таки, это продукт из винограда. Виноград можно кушать, из него можно сделать сок, сухофрукты, джем, какие-то напитки, вино. Но самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк, у которого добавочная вот эта часть, стоимость или прибыль, намного высока. Это хай-тек виноградодеятельности. Я вижу в Армении сельское хозяйство, пищевую промышленность – именно в области хай-тека в сельском хозяйстве и пищевой.

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Также в интервью программе «Неделя» Армен Саркисян рассказал:

Как именно стоит развивать сотрудничество в области пищевой промышленности?

Почему важно углублять отношения в сфере технологического образования, и в каких ещё областях видит потенциал Армен Саркисян?

Зачем специалисты ПВТ и белорусские учёные поедут в Ереван?

Что понравилось Армену Саркисяну на II Европейских играх?

Смотрите в воскресенье, 7 июля в 19.30 на СТВ.