Метеорологи объяснили, чем вызвана необычная для Аляски жара

Новости мира. На Аляске побит температурный рекорд, установленный 50 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздух в крупнейшем городе штата Анкоридже достиг самой высокой за время наблюдений отметки – 32,2°C. Прежний составлял 29,4°C и был зафиксирован в июне 1969 года.