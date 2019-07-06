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Метеорологи объяснили, чем вызвана необычная для Аляски жара

06 июля 2019 17:50
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Новости мира. На Аляске побит температурный рекорд, установленный 50 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологи объяснили, чем вызвана необычная для Аляски жара-1

Воздух в крупнейшем городе штата Анкоридже достиг самой высокой за время наблюдений отметки – 32,2°C. Прежний составлял 29,4°C и был зафиксирован в июне 1969 года.

Метеорологи объяснили, чем вызвана необычная для Аляски жара-4

Метеорологи объяснили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

Метеорологи объяснили, чем вызвана необычная для Аляски жара-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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