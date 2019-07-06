Метеорологи объяснили, чем вызвана необычная для Аляски жара

Новости мира. На Аляске побит температурный рекорд, установленный 50 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. На Аляске побит температурный рекорд, установленный 50 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздух в крупнейшем городе штата Анкоридже достиг самой высокой за время наблюдений отметки – 32,2°C. Прежний составлял 29,4°C и был зафиксирован в июне 1969 года.
Метеорологи объяснили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.