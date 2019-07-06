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В Литве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня государственности

06 июля 2019 17:43
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Новости Литвы. Литва отмечает День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня государственности-1

Праздник приурочен ко дню коронации великого князя Миндовга в 1253 году. На площади у президентского дворца прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, в вильнюсском кафедральном соборе – торжественная месса, а вечером состоится официальный прием в честь праздника.

В Литве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня государственности-4

По всей стране проходит множество культурных и просветительских мероприятий, напоминающих об истоках Литовского государства и его истории.

# Праздники # Фотофакт

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