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Что стало причиной гибели морских животных в Тихом океане? Расследование продолжается

05 октября 2020 07:21
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Продолжается расследование масштабного загрязнения воды у берегов Камчатки. Ход и результаты проверки взяла под контроль Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что стало причиной гибели морских животных в Тихом океане? Расследование продолжается-1

Напомним, химическое загрязнение Тихого океана привело к массовой гибели животных. Местные жители находят на берегах морских звезд, ежей и осьминогов. Жуткие кадры с мертвыми морскими обитателями быстро распространились в соцсетях.

Что стало причиной гибели морских животных в Тихом океане? Расследование продолжается-4

По одной из версий, причиной ЧП мог стать разлив нефтепродуктов с проходящих танкеров.

# Океан # Фотофакт

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