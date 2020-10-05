Что стало причиной гибели морских животных в Тихом океане? Расследование продолжается

Продолжается расследование масштабного загрязнения воды у берегов Камчатки. Ход и результаты проверки взяла под контроль Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, химическое загрязнение Тихого океана привело к массовой гибели животных. Местные жители находят на берегах морских звезд, ежей и осьминогов. Жуткие кадры с мертвыми морскими обитателями быстро распространились в соцсетях.