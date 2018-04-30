Трёх человек задержали в Швеции, их подозревают в подготовке теракта

Новости Швеции. Три человека задержаны правоохранителями по подозрению в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецслужбы провели рейды на севере страны, а также в окрестностях Стокгольма.
Новости Швеции. Три человека задержаны правоохранителями по подозрению в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецслужбы провели рейды на севере страны, а также в окрестностях Стокгольма.
Помимо арестованных, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса. Известно, что все они были под наблюдением несколько месяцев.
Каких-либо других подробностей прокуратура не разглашает, ссылаясь на интересы следствия. В связи с арестами уровень террористической угрозы в стране останется серьезным.