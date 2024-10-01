Страна свобод снова подтверждает свой неоднозначный статус. В США запретили требовать паспорт при голосовании на выборах. Президентская гонка в самом разгаре, но к честному поединку как минимум один из кандидатов, видимо, не готов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предвыборное новаторство раскритиковали в экспертном сообществе, но когда Вашингтон обращал на это внимание? К тому же, Калифорния печально известна своим весьма нестандартным видением современности. Улицы штата частенько заполняют парады с разноцветными флагами, нелегалы в палатках и не только. Так что недавно принятый закон едва ли мог удивить общественность, однако стал сюрпризом для тех, кто отдает предпочтение представителю республиканцев.

Губернатор Калифорнии – демократического штата, который на предстоящих выборах планировал поддержать Харрис, протолкнул закон, согласно которому теперь нельзя просить от избирателей удостоверения личности.

Сторонники Трампа шокированы произошедшим. Вопиющее беззаконие прокомментировал Илон Маск – один из главных сторонников Трампа среди медиаперсон. «Они только что сделали предотвращение фальсификаций незаконным», – в сердцах и весьма откровенно написал бизнесмен.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За место в Белом доме борются республиканец Трамп и представительница Демократической партии Харрис. Она продолжает курс действующей власти и лично Джо Байдена. Это касается в том числе внешней политики: в частности, конфликта в Украине.