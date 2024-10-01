Более 30 % поляков неудовлетворительно оценили состояние своей армии

Североатлантический альянс не только не сворачивает с военных рельсов, но все громче бряцает оружием, причем у наших границ. Одна из ярких иллюстраций агрессивной политики НАТО – соседняя Польша. В стране снова заговорили о войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз в тему попытались погрузить местных жителей. Им предложили поучаствовать в опросе. Согласно его результатам, большинство граждан высоко оценивают способности армии страны. Больше половины – около 54 % респондентов довольны состоянием войска польского. 30 % граждан уровень подготовки военных называют неудовлетворительным. Остальные воздержались от ответа. Официальная Варшава давно взяла курс на милитаризацию. Страна бредит созданием самой сильной сухопутной армии в Европе и не жалеет денег на военные нужды. Но пока планы так и остаются не реализованными.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

Мы не знаем, какое настоящее состояние польской армии. Тем более, что в последнее время в серьезных СМИ появились статьи о покупке танков и самолетов. Я не думаю, что Польша собирается нападать на Беларусь. Но если бы Польша первая начала конфликт со своим белорусским соседом, то пятая статья перестала бы работать. И польская армия независимо от своего состояния столкнулась бы с белорусками и русскими силами вместе взятыми.