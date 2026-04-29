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ЧП в Москве – при пожаре на стройке погибли семь человек

29 апреля 2026 08:43
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На севере Москвы при пожаре погибло семь человек, еще 12 – пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло на стройплощадке.

Огонь вспыхнул на втором и третьем этажах строящегося дома и быстро распространился по всему зданию. Пожару присвоили максимальный уровень сложности. В тушении были задействованы пожарный поезд, а также более 200 спасателей и 65 единиц техники. С места происшествия спасли свыше 30 человек. Известно, что на стройке находилось до 200 рабочих. Возбуждено уголовное дело по факту возможных нарушений правил техники безопасности. Следователи устанавливают причины пожара.

# ЧП # Пожар

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