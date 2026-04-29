В сельских и коренных общинах Перу появятся новые библиотеки

В Перу запускают масштабную инициативу, которая меняет доступ к образованию в самых труднодоступных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сельских и коренных общинах появляются новые библиотеки – современные, технологичные, адаптированные под нужды местных жителей. Это не просто полки с книгами, а центры развития, общения и сохранения культурной идентичности.

В андинской Уанкавелике, на высоте более 4 тысяч метров, открылась первая пилотная сельская библиотека. Здесь – свыше полутора тысяч книг, учебные материалы, ресурсы на двух языках и пространство, созданное вместе с самой общиной. Проект учитывает специфику каждого региона: где-то нужны книги, где-то – техника, а где-то – научные инструменты для решения реальных задач.