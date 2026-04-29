В сельских и коренных общинах Перу появятся новые библиотеки
В Перу запускают масштабную инициативу, которая меняет доступ к образованию в самых труднодоступных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сельских и коренных общинах появляются новые библиотеки – современные, технологичные, адаптированные под нужды местных жителей. Это не просто полки с книгами, а центры развития, общения и сохранения культурной идентичности.
В андинской Уанкавелике, на высоте более 4 тысяч метров, открылась первая пилотная сельская библиотека. Здесь – свыше полутора тысяч книг, учебные материалы, ресурсы на двух языках и пространство, созданное вместе с самой общиной. Проект учитывает специфику каждого региона: где-то нужны книги, где-то – техника, а где-то – научные инструменты для решения реальных задач.
Хуан Янгали, руководитель Национальной библиотеки Перу:
Мы проводим встречи с каждой общиной – разговариваем, спрашиваем, какой они видят свою библиотеку, что им нужно. А в некоторых регионах, как в Чонте, где выращивают картофель, мы устанавливаем даже научные зоны – с микроскопами и оборудованием, чтобы анализировать воду, изучать вредителей и помогать людям в их повседневной работе.
Инициатива дошла и до Амазонии. В Лорето открылась первая библиотека для народа тикуна. Она построена в форме традиционной малоки и оснащена интернетом, техникой и книгами на родном языке – в регионе, где базовые услуги до сих пор ограничены. Сегодня в сельских территориях Перу доступ к библиотекам имеет лишь 3 % населения. Поэтому такие пространства становятся инструментом для сокращения разрывов, укрепления культурной идентичности и создания новых возможностей. Национальная библиотека планирует открыть подобные центры во всех 25 регионах страны.