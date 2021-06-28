ЧП в Лондоне. Возле станции метро в центре города прогремел мощный взрыв

Новости Великобритании. ЧП в центре Лондона. Возле станции метро прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. ЧП в центре Лондона. Возле станции метро прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя охватило коммерческие постройки, автомобили и четыре вагона. Над местом происшествия поднялся огромный столб густого черного дыма.
Что стало причиной взрыва, пока неясно. В полиции не связывают инцидент с терроризмом. В ликвидации пожара задействованы более 70 человек и спецтехника. Информации о пострадавших пока не поступало.