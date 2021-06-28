Прямой эфир

ЧП в Лондоне. Возле станции метро в центре города прогремел мощный взрыв

28 июня 2021 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. ЧП в центре Лондона. Возле станции метро прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в Лондоне. Возле станции метро в центре города прогремел мощный взрыв-1

Пламя охватило коммерческие постройки, автомобили и четыре вагона. Над местом происшествия поднялся огромный столб густого черного дыма.

ЧП в Лондоне. Возле станции метро в центре города прогремел мощный взрыв-4

Что стало причиной взрыва, пока неясно. В полиции не связывают инцидент с терроризмом. В ликвидации пожара задействованы более 70 человек и спецтехника. Информации о пострадавших пока не поступало.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов
28 июня 2021 19:53

Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов

На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков
28 июня 2021 19:46

На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции
28 июня 2021 14:51

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции