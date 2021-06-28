На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

Новости России. На Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень и ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах автомобильные дороги в прямом смысле слова превратились в реки. Выпало до 70 % месячной нормы осадков. Стихия повалила десятки деревьев и рекламных щитов. Затопленными оказались несколько станций метро. Оборваны линии электропередачи.