На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

Новости России. На Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень и ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. На Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень и ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых районах автомобильные дороги в прямом смысле слова превратились в реки. Выпало до 70 % месячной нормы осадков. Стихия повалила десятки деревьев и рекламных щитов. Затопленными оказались несколько станций метро. Оборваны линии электропередачи.
Привела непогода и к чрезвычайным ситуациям. На одной из строек обрушился строительный кран. В районе Щелково молния ударила в трансформаторную подстанцию. А на севере города на припаркованные автомобили рухнула крыша.