Прямой эфир

Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов

28 июня 2021 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Австралия на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом закрывает границы четырех штатов, сообщение в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов-1

Ранее на карантин перевили крупнейший город страны – Сидней. Решение принято из-за вспышки заражений штаммом «Дельта».

Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов-4

На фоне распространения этого штамма вируса усиливают ограничения и в Южно-Африканской Республике. В ближайшие дни в стране закроют школы. Кафе и рестораны смогут работать лишь на вынос.

Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов-7

Из-за стремительного роста числа заболевших и рекордных показателей смертности усилили карантинные меры в Москве. С 28 июня попасть в рестораны и другие заведения общепита могут лишь вакцинированные посетители. Вход разрешен также тем, кто переболел COVID-19 в течение полугода или имеет с собой отрицательный ПЦР-тест.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков
28 июня 2021 19:46

На Москву обрушились ливни и ураган. Выпало до 70% месячной нормы осадков

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции
28 июня 2021 14:51

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции

В Москве из-за сильных ливней залиты станции метро
28 июня 2021 14:25

В Москве из-за сильных ливней залиты станции метро