Из-за вспышки штамма «Дельта» Австралия закрывает границы четырёх штатов

На фоне распространения этого штамма вируса усиливают ограничения и в Южно-Африканской Республике. В ближайшие дни в стране закроют школы. Кафе и рестораны смогут работать лишь на вынос.

Из-за стремительного роста числа заболевших и рекордных показателей смертности усилили карантинные меры в Москве. С 28 июня попасть в рестораны и другие заведения общепита могут лишь вакцинированные посетители. Вход разрешен также тем, кто переболел COVID-19 в течение полугода или имеет с собой отрицательный ПЦР-тест.