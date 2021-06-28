В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции

Новости Украины. В Верховной раде Украины снова скандал. Торжественное заседание по случаю Дня Конституции, на котором выступал Зеленский, едва не сорвали авторы основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый генпрокурор Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара пришли на заседание в футболках с надписью «Зе – убийца Конституции». Чтобы быть еще более заметными, выступление украинского президента они слушали стоя.

Тем временем, активисты украинского «Движения сопротивления капитуляции» намерены сообщить Владимиру Зеленскому о подозрении в госизмене. Публичное заявление прозвучит под окнами офиса gрезидента Украины. Вечером 28 июня сторонники движения планируют там проведение митинга.