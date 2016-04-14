Купить ребёнка: в США разгорелся скандал вокруг нелегального переусыновления

Новости США. В США разгорелся скандал вокруг нелегального усыновления приемных детей. На одном из французских телеканалов вышел фильм о подпольной индустрии. Речь идет об интернет-сайтах, на которых можно избавиться от ребенка, которого взяли ранее.

Ежегодно из одной семьи в другую передаются около 25 тысяч маленьких американцев. Эта практика нелегальная, но за 3,5 тысячи долларов обойти закон, оказывается, возможно.

За последние 3 года только 7 штатов приняли законы, которые запрещают либо ограничивают бесконтрольное переусыновление.

Проект федерального закона для всей страны пока лежит в Конгрессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.