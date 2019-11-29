Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Новости Албании. Число жертв землетрясения в Албании достигло полусотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 800 человек пострадали и сейчас находятся в больницах.

В городе Тумане на месте обрушившихся зданий завершились поисковые работы. Специалисты пришли к выводу, что под завалами больше нет людей.

Из-за землетрясения в Албании отменены торжества по случаю Дня государственного флага

А в Дурресе спасательная операция продолжается, однако ее ход затрудняет сильный дождь. Недалеко от города для людей, лишившихся крова, развернули временный лагерь, где дежурят медики.