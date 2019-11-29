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500 тысяч евро за информацию. В Дрездене ищут музейных грабителей

29 ноября 2019 08:22
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Новости Германии. Правоохранители Дрездена объявили награду в 500 тысяч евро за информацию об украшениях, похищенных из сокровищницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также вознаграждение обещано тем, кто сможет сообщить что-либо о похитителях.

500 тысяч евро за информацию. В Дрездене ищут музейных грабителей-1

Состав спецкомиссии по расследованию этого масштабного преступления увеличен с 20 до 40 человек. Следователи считают, что в музее действовала банда профессионалов.

Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро

Несмотря на то, что в распоряжении полиции находятся уже 342 сообщения граждан, включая 49 фото- и видеосвидетельств, выйти на след преступников пока не удалось.

Напомним, неизвестные проникли в сокровищницу «Зеленый свод» 25 ноября и вынесли оттуда без малого сотню украшений на сумму около миллиарда евро.

500 тысяч евро за информацию. В Дрездене ищут музейных грабителей-4

# Ограбление # Фотофакт

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