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Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом

29 ноября 2019 08:31
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Новости Ближнего Востока. 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1977 году. Ежегодно в этот день мировое сообщество выражает поддержку урегулированию палестино-израильского конфликта.

С Международным днем солидарности главу Палестины Махмуда Аббаса поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Палестиной на принципах доверия и взаимопонимания.

Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом-1

Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом-3

# Международная политика # Александр Лукашенко # Махмуд Аббас # Фотофакт

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