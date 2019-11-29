Президент Беларуси поздравил Махмуда Аббаса с Международным днём солидарности с палестинским народом

Новости Ближнего Востока. 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1977 году. Ежегодно в этот день мировое сообщество выражает поддержку урегулированию палестино-израильского конфликта.

С Международным днем солидарности главу Палестины Махмуда Аббаса поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Палестиной на принципах доверия и взаимопонимания.