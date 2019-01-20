Новости Мексики. Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки человек числятся пропавшими без вести. Последние могут оказаться погибшими во время чрезвычайно мощных взрыва и пожара.

Напомним, трагедия произошла на месте нелегальной врезки в трубопровод. Взрыв прогремел в момент, когда люди с канистрами занимались незаконным сбором топлива.

Новое правительство Мексики с начала 2019 года реализует стратегию борьбы с хищениями горючего. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам, перейдя на доставку цистернами, а на все нефтеперегонные заводы и объекты системы транспортировки были введены войска.