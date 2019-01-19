Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?

Новости США. Президент США готовится выступить с обращением к нации. Произойдет это 19 января в 23:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты предполагают, что Дональд Трамп объявит о введении режима чрезвычайного положения. Однако, по данным CNN, полученным от источников в Белом доме, американский лидер всего лишь предложит демократам завершить правительственный кризис переговорами. Прошлая такая встреча завершилась безрезультатно, поэтому аналитики предполагают, что в этот раз Трамп пойдет на уступки.