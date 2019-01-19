Прямой эфир

Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?

19 января 2019 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Президент США готовится выступить с обращением к нации. Произойдет это 19 января в 23:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?-1

Эксперты предполагают, что Дональд Трамп объявит о введении режима чрезвычайного положения. Однако, по данным CNN, полученным от источников в Белом доме, американский лидер всего лишь предложит демократам завершить правительственный кризис переговорами. Прошлая такая встреча завершилась безрезультатно, поэтому аналитики предполагают, что в этот раз Трамп пойдет на уступки.

Обращение Трампа к американской нации: что скажет президент США?-4

Напоминаем: бюджетный кризис в США разразился из-за нежелания Конгресса финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Введение режима ЧП позволит Трампу использовать 5 миллиардов долларов из бюджета Пентагона на ее возведение.

# США # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Японское море планируют переименовать
19 января 2019 18:06

Японское море планируют переименовать

На Бали введут налог для туристов
19 января 2019 18:05

На Бали введут налог для туристов

Взрыв во время хищения топлива из трубопровода Мексике: погиб 21 человек
19 января 2019 13:57

Взрыв во время хищения топлива из трубопровода Мексике: погиб 21 человек