Теракт в сирийской столице: взрыв прогремел недалеко от квартала с правительственными учреждениями

Новости Сирии. Теракт в столице Сирии. На Южной кольцевой автодороге в Дамаске прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие и погибшие, их число пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё произошло рано утром 20 января недалеко от квартала, в котором находятся правительственные учреждения. Сразу после взрыва неизвестные открыли стрельбу.

Все подъездные дороги к месту инцидента перекрыты, на месте работают экстренные службы. Сирийские власти уже объявили взрыв терактом.